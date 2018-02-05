Новая ОЭЗ на Среднем Урале будет связана с горнолыжным туризмом

Особая экономическая зона (ОЭЗ) под Нижним Тагилом может стать основой развития горнолыжного туризма на Среднем Урале. Этого не исключает министр экономики и регионального развития Свердловской области Александр Ковальчик, который сегодня во время встречи с журналистами прокомментировал инициативу губернатора региона Евгения Куйвашева по созданию новой ОЭЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению министра, главная задача создания такой особой зоны заключается в повышении инвестиционной привлекательности не только конкретной территории, но и всей области.

"У каждой территории есть своя "изюминка", а здесь она заключается в развитии туризма, инфраструктуры, сопутствующих отраслей, гостиниц, общепита, - пояснил министр. - Каждый рубль, вложенный в такую особую зону, дает эффект до 18-ти рублей".

Отметим, что ранее создание ОЭЗ под Нижним Тагилом на годовом заседании областного союза промышленников и предпринимателей анонсировал губернатор Евгений Куйвашев. Он заявил, что в регионе может появиться еще одна особая экономическая зона, но подробности глава области раскрывать не стал.

Однако, по предварительным данным, ОЭЗ может появиться на базе горнолыжного комплекса "Гора Белая" с включением в общую инфраструктуру расположенных поблизости населенных пунктов.

В настоящее время в Свердловской области функционирует одна ОЭЗ - "Титановая долина" в Верхней Салде.