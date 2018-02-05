Трап примерз к взлетной полосе: в аэропорту Салехарда задержали рейс в Москву

В воздушной гавани столицы Ямала сегодня задержали рейс авиакомпании "Ямал" в Москву. После посадки выяснилось, что трап примерз к взлетно-посадочной полосе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сели в самолет, пилот объявил о том, что трап примерз. Сначала рейс задержали до 11.00, теперь перенесли на 14.00. Мы живем на севере, неужели у нас в аэропорту нет современной техники, чтобы исправить ситуацию?" - рассказала "Север-пресс" пассажирка рейса.

Чуть позже пассажирам объявили, что вылет задерживается "из-за замены судна". Получить комментарий в аэропорту и у перевозчика не удалось.