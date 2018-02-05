Депутаты Тюменской областной думы отменят налог на имущество для полигона ТБО

Депутаты Тюменской областной думы внесут поправки в региональный закон о предоставлении налоговых льгот, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект внесен правительством области и был рекомендован к принятию комитетом по бюджету, налогам и финансам.

"Проектом закона предлагается освободить от уплаты налога на имущество организации коммунального хозяйства, осуществляющие размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов, в отношении имущества, закрепленного за ними органами государственной власти Тюменской области на праве хозяйственного ведения. Предоставление налоговой льготы позволит снизить тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 18%", - говорится в тексте пояснительной записки.

Депутат областной думы Иван Левченко пояснил, что новая льгота подготовлена под конкретное предприятие.

"Полигон в Ялуторовске. Им дали налоговую льготу. И эта налоговая льгота также отразится на предприятиях, которые сдают отходы на этот полигон. Для них тоже тариф снизится", - сообщил депутат.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании думы, которое состоится 8 февраля.