Уральского бизнесмена судят за невыплату зарплаты сотрудникам магазина

На Среднем Урале решается вопрос о назначении штрафа 44-летнему жителю Пышминского района, который ранее был индивидуальным предпринимателем. Его обвиняют в невыплате зарплаты своим работникам.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в период с ноября 2016 по май 2017 года коммерсант не платил пятерым своим сотрудникам (заведующей магазином, продавцу и водителям-экспедиторам): в общей сложности задолженность составила более 260 тысяч рублей. Как отметили в следствии, при этом реальная возможность рассчитаться с работниками у предпринимателя была, но имевшиеся деньги он предпочитал тратить на другие нужды.

Лишь после того, как в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, он в полном объеме погасил образовавшуюся перед людьми задолженность. После этого коммерсант попросил прекратить его уголовное преследование и назначить ему судебный штраф. Следователи согласились, что это вполне законно, и вынесли соответствующее постановление. Сейчас оно вместе с материалами дела направлено в суд.