Борис Дубровский: Будем приветствовать положительное решение по проведению альтернативных Игр в России

Губернатор Борис Дубровский заявил, что будет приветствовать положительное решение по проведению альтернативных Игр в России. Об этом он сообщил, комментируя отказ МОК в приглашении на Олимпиаду челябинской конькобежки Ольги Фаткулиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы с волнением ожидали решения спортивного арбитражного суда по нашей землячке Ольге Фаткулиной. С принятием этого решения мы искренне надеялись, что теперь восторжествует справедливость и здравый смысл. Потому что прекрасно знаем, что все успехи Ольги и других наших спортсменов – это результат кропотливой, подчас изнурительной работы, во славу спортивной чести России. И тем больней и острей воспринимается решение Международного олимпийского комитета об отказе 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду. Это решение, которое полностью игнорирует предыдущие выводы спортивного арбитражного суда, находится вне логики, вне морали и за гранью понимания. Убежден, что истина рано или поздно восторжествует, мы по-прежнему будем поддерживать своих спортсменов, и будем приветствовать положительное решение по проведению альтернативных Игр в России", - подчеркнул глава области.

Напомним, 1 февраля спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне аннулировал пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, среди которых Ольга Фаткулина. Теперь атлеты могут войти в список участников Игр в Пхенчхане.

МОК рассмотрел кандидатуры 15 россиян, оправданных Международным спортивным судом, и отказал им в участии в Играх. Причина не поясняется.