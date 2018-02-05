Прошедший в Москве снегопад стал самым сильным за последние 100 лет

В Москве прошел самый сильный снегопад за последние 100 лет. Об этом заявил заместитель мэра в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии, всего с воскресенья выпало 45 сантиметров снега - то есть больше месячной февральской нормы. По данным администрации, сейчас основные дороги расчищены, а транспорт работает без перебоев.

"За прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1,2 миллиона кубометров снега. Работы по уборке снега будут продолжаться. Приняты дополнительные меры, чтобы увеличить количество работающих", - отметил Бирюков.

Он также рекомендовал жителям в ближайшие дни пользоваться общественным транспортом, а автомобилистам на дорогах - не мешать работе коммунальной техники. Вслед за улично-дорожной сетью коммунальщики приступили к уборке от снега дворов и крыш домов.

"Если работать в соответствии с нормативами, придется девять дней убирать и вывозить снег. Конечно же, у нас такого количества времени нет, будут приняты необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше", - пообещал заммэра.

Вывоз снега осложняют резкое понижение температуры и непрекращающийся снегопад: в ближайшие трое суток ожидаются еще до восьми сантиметров снега, сильный ветер, метель и гололедица. Ночью температура будет опускаться до 15-17 градусов мороза. Из-за непогоды в московских школах объявлен свободный режим посещения занятий. В усиленном режиме работают медицинские организации столичного департамента здравоохранения.

"В Москве все инженерные системы работают стабильно в штатном режиме. Отключений электроэнергии, тепла и воды нет", - добавил Петр Бирюков.

Напомним, в Москве, Московской области, а также ряде центральных регионов России продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов.