Ковальчик не считает, что его назначение затягивалось

Министр экономики и регионального развития Свердловской области Александр Ковальчик, назначенный на должность месяц назад, рассказал журналистам о своей работе на новом посту, передает корреспондент Накануне.RU.

Ковальчик отметил, что министерство по своему функционалу является ключевым в структуре регионального правительства, "поскольку решения транслируются на деятельность всего кабинета министров", и не исключил, что в дальнейшем оно будет усилено.

За короткий срок в новой должности Ковальчик уже сформулировал для себя три основных проблемы, на которые обязано обратить внимание министерство.

Первая связана со снижением демографических показателей, и если ее не решить в ближайшее время, то область окажется в тупике, учитывая, что за последние пять лет население региона убыло на 60 тыс. человек.

Вторая заключается в необходимости развития промышленного сектора экономики, который для Среднего Урала был и должен оставаться приоритетным.

И третью проблему Ковальчик видит в низкой производительности труда - по этому показателю "мы отстаем от других цивилизованных стран в 2-2,5 раза". Над повышением производительности труда надо активно работать, иначе, по словам министра, мы окажемся в замкнутом круге, когда рост заработной платы при низкой производительности приведут к девальвации и обнищанию населения.

При этом Ковальчик убежден: Свердловская область имеет потенциальные возможности войти в тройку лидеров среди других субъектов РФ по социально-экономическим показателям. Основа для этого есть – она заложена в региональной "Пятилетке развития".

"Идей и наработок много, а "Пятилетка" – их квинтэссенция", – подчеркнул он.

Министр уже видит свое главное достижение через три года работы – чтобы к тому времени стратегическим планированием занимались все муниципальные образования Свердловской области.

Отвечая на вопросы, связанные с переходом с должности директора МУП "Водоканал" на министерский пост, Ковальчик заявил, что его назначение на министерскую должность вовсе не затянулось, поскольку среди чиновников есть принцип "дай бумаге отлежаться".

"Я не уверен, что принятие решения затянулось, такие решения должны созревать какое-то время", – сказал Ковальчик, назначенный министром в январе в этого года, в то время как его коллега Виктория Казакова, также прошедшая конкурсный отбор, заняла пост главы министерства экономики и инвестиций еще в ноябре 2017-го.

Кроме того, у Ковальчика, оказывается, было "горячее желание хотя бы месяц посидеть в новом кабинете" начальника "Водоканала".

"В должности директора я восемь лет строил новое здание, хотел хотя бы месяц посидеть в новом кабинете", - пояснил глава ведомства.

Что касается судебного разбирательства, связанного с обвинениями (ныне снятыми) в присвоении и растрате в особо крупном размере, когда Ковальчук работал в "Водоканале", то оно, по его словам, никак не отразилось на взаимоотношениях с новыми коллегами, ведь "каждый руководитель ходит по острию лезвия".