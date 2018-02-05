Туристы, застрявшие в Дели из-за поломки самолета, успешно прибыли в Таиланд

Российские туристы, полдня просидевшие в сломанном самолете в Дели, успешно прибыли в Таиланд. Как сообщила Накануне.RU одна из пассажирок, накануне во второй половине дня их все же определили в гостиницу, затем туристам пришлось около четырех часов провести на регистрации, и примерно в 7.00 сегодня 380 путешественников все же прибыли в пункт назначения.

Напомним, накануне из-за поломки самолет компании NordWind, следовавший рейсом № 2477 Москва - Пхукет, совершил посадку в аэропорту Дели. Первые несколько часов туристы провели в салоне самолета, затем их выпустили в зал аэропорта. Туроператору Pegas Touristik удалось договориться с индийскими властями на временное пребывание российских туристов в Дели, после чего пассажиров разместили в гостиницах. Продолжительное время ожидание резервных самолетов - а их потребовалось сразу два, связано с нелетной погодой в Москве. Исполнение прав туристов контролирует прокуратура.