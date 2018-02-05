В Екатеринбурге из-за фиктивной прописки первоклашки возбуждено уголовное дело

Прокуратура Екатеринбурга провела проверку и возбудила уголовное дело по факту подделки документов для зачисления в первый класс. Документы были поданы в МАОУ "Гимназия №70", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В гимназии №70 на 2018/2019 учебный год к открытию запланированы четыре первых класса, в которые подлежат зачислению 120 учеников.

В ведомстве сообщили, что 1 февраля 2018 года законный представитель ребенка подал свидетельство о регистрации сына в жилом помещении на территории района сроком на два года. Но, по данным "Центр муниципальных услуг", сведения о ребенке отсутствуют.

"Опрошенный собственник жилого помещения также пояснил, что ни законный представитель, ни ребенок в квартире ранее никогда не проживали и не были зарегистрированы. По материалам прокуратуры сегодня, 5 февраля 2018 года, органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Отметим, что в 2017 году родители первоклашек, попавших в школу по временной прописке, получили "уголовки". Было возбуждено восемь уголовных дел, еще 26 - находятся в работе. По одному делу уже состоялось решение: родителю вынесен приговор - оплатить штраф в 15 тыс руб.