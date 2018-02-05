Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Курганской области

Центробанк выпускает памятную монету, посвященную Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

"5 февраля 2018 года Банк России выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, посвященную Курганской области. Это 45-я монета в серии "Российская Федерация", которая выходит с 2005 года", - говорится в сообщении.

Монета состоит из двух частей - диска из металла белого цвета и внешнего кольца из желтого металла. На оборотной стороне монеты изображен герб Курганской области.