Путин поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю его переизбрания на пост президента Кипра. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин высоко оценил личный вклад Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений. Он выразил уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей в интересах народов двух стран, а также в русле укрепления стабильности и безопасности в Европе и Восточном Средиземноморье.

Напомним, действующий глава республики Кипр Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов: ему отдали свой голос почти 56% избирателей. Он занял пост президента островного государства второй раз подряд.