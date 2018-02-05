Пять человек пострадали в аварии в Тюмени

На тюменской улице Федюнинского произошла авария, в которой пострадали пять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Около 14.00 4 февраля возле дома №2а столкнулись "Хендай Солярис" и "Форд Фокус". По предварительным данным, 31-летняя водитель автомобиля "Хендай" нарушила правила расположения на проезжей части. Пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля.

Трехлетняя пассажирка получила травму головы и ушиб, у водителя – черепно-мозговая травма и ушибы, у 41-летней пассажирки – перелом грудины, у 61-летней тюменки – травма колена. 46-летний водитель автомобиля "Форд" получил ушибы. Обстоятельства случившегося выясняются.