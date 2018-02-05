В пятиэтажке в Оренбургской области произошел хлопок газа: жильцов срочно эвакуировали

Следственный комитет начал проверку по факту хлопка газового баллона в Оренбургской области. ЧП случилось сегодня в городе Гай.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, все произошло в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Советская. В результате несколько жильцов были доставлены в больницу. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, представители Следственного комитета и спасатели МЧС. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели.

"Жильцы дома эвакуированы. По предварительным данным, сотрудники местного ЖЭУ проводили ремонтные работы в доме. Следователями СК будет дана оценка порядку проведения работ обслуживающей организацией", - отметили в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.