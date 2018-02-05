В Шадринске застройщик сорвал сроки сдачи дома по программе переселения из ветхого жилья

В Шадринске предприятие-застройщик "Уралхимзащита" сорвало сроки строительства жилья по программе переселения из ветхих домов.

Компания и местные власти заключили муниципальный контракт на строительство 17 жилых помещений, все работы должны были закончиться еще в марте прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

На момент окончания срока строительство было выполнено на 89%, закончить его и передать указанные жилые помещения администрации Шадринска предприятию удалось лишь спустя 4 месяца.

По данным нарушениям было вынесено постановление о возбуждении административного дела - судья приняла во внимание тот факт, что ранее компания-застройщик не совершала подобных нарушений, и на первый раз вынесла только предупреждение.