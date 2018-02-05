В Донбасс прибыли военные после учений НАТО и иностранные инструкторы

В Донбасс прибыли военные, которые приняли участие в учениях НАТО, а также иностранные инструкторы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, согласно данным разведки ДНР, прибыли в ходе плановой ротации в район Мариуполя. Ранее они приняли участие в учениях НАТО в Грузии под руководством иностранных инструкторов.

Басурин также напомнил, что 9 мая 2017 года военнослужащие подразделений 36-й бригады, при поддержке полка "Азов" и 40-й отдельной артиллерийской бригады, обстреляли село Безыменное на юге ДНР с применением тяжелой артиллерии.

Под Волноваху, отметил Басурин, прибыла группа иностранных инструкторов во главе с представителем вооруженных сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу.

По его словам, в период с 5 по 8 февраля ожидается прибытие в зону конфликта делегации вооруженных сил США. Американские военные ознакомятся с состоянием дел в подразделениях ВСУ и проконтролируют расходование средств, выделенных на украинскую армию.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе в ВСУ подтвердили нахождение в их рядах иностранцев.