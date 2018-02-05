"Коркинский разрез необходимо срочно тушить". Челябинцы жалуются на запах гари и плохое самочувствие

Челябинцы жалуются на затрудненное дыхание, стойкий запах гари и наличие химического запаха в воздухе. За выходные в областную экологическую приемную поступило 123 обращения, сообщил Накануне.RU директор БЭФ "Моя планета", член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

На запах гари жалуются жители поселка Октябрьский, Ленинского и Советского районов. Они ощущают першение в горле. Сами жители связывают это с сильным задымлением с Коркинского разреза.

Жители Калининского, Металлургического, Курчатовского, Тракторозаводского районов сообщают о резком химическом запахе от промышленных предприятий.

"Из-за преобладающего южного и юго-восточного ветра мы предполагаем, что один из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является Коркинский угольный разрез, также в ряде жилых районов города негативное влияние оказывают промышленные предприятия. Что касается разреза, то его необходимо срочно тушить. При горении данного угля выделяется бензапирен, сера, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные частицы и многие другие компоненты, оказывающие негативное влияние на здоровье", - подчеркнул Безруков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 1 февраля на разрезе действует три эндогенных пожара на площади 410 кв.м. В настоящий момент они не потушены.

Добавим, что неблагоприятные метеоусловия в Челябинск объявлены до 14 часов 5 февраля.