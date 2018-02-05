Путин поддержал предложения рабочей группы Госсовета по развитию промышленного потенциала регионов

Президент России Владимир Путин поддержал предложения рабочей группы Госсовета России по развитию промышленного потенциала регионов России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

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Владимир Путин отметил, что темы, которые обсуждались на заседании, актуальны для всех субъектов страны. Все они имеют прямое отношение к реализации конкретных проектов на территориях. Речь идет и о региональной поддержке, субсидировании, а также учете средств, направленных на поддержку промышленных проектов в модельном бюджете.

"Чтобы расширить полномочия регионов по обеспечению экономического роста, предлагаю включить средства, направляемые на развитие экономики, в состав модельного бюджета субъекта федерации, то есть рассматривать их как обязательные расходы региональных органов власти", - подчеркнул президент Владимир Путин.

Напомним, губернатор Тюменской области Владимир Якушев возглавил рабочую группу по его подготовке по поручению президента России. Во время заседания президиума Госсовета он представил главе государства доклад о промышленном развитии субъектов. По мнению губернатора, земельный вопрос является знаковым для Тюменской области и для других регионов.

"На нашей территории мы на федеральной земле не реализовали ни одного серьезного инвестпроекта, за исключением проектов в сфере жилищного строительства. Возьмем, к примеру, наш аэропорт. Изначально мы планировали построить новый терминал рядом с действующим, но, так как земля была в федеральной собственности, нам не удалось решить этот вопрос и пришлось заниматься реконструкцией существующего терминала, что растянулось на пять лет. Если бы нам удалось решить вопрос с выделением земельного участка, то мы реализовали бы проект за два года с минимальными ограничениями и неудобствами для людей, которые им пришлось пережить во время реконструкции. По итогам президиума Госсовета решено разработать упрощенный и ускоренный порядок предоставления федеральной земли в аренду под готовый инвестиционный проект. Если он реализован, инвестор получает право на выкуп земельного участка в соответствии с действующим законодательством. Если нет, участок будет возвращен в федеральную собственность. Такой механизм позволит задействовать дополнительный ресурс инвестиционно-промышленного роста и одновременно избежать злоупотреблений", - резюмировал губернатор.