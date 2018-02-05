Советник Куйвашева займется проектом создания медицинского кластера в Екатеринбурге

Феликс Бадаев, занимавший ранее должность главного врача Свердловской областной клинической больницы №1, займется проектом создания медицинского кластера на посту советника губернатора Евгения Куйвашева. Решение было принято сегодня, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Благодарю вас за многолетний добросовестный труд. Теперь вам предстоит включиться в очень важный проект, который мы реализуем вместе с компанией "Ренова" – медицинский кластер. Кроме того, на вас также еще лежит общественно важная работа – это медицинская палата, которую вы возглавляете. Для меня как губернатора мнение членов палаты очень важно при выработке решений по развитию здравоохранения", – сказал Евгений Куйвашев.

Феликс Бадаев поблагодарил губернатора за доверие. Советник главы региона выразил уверенность в том, что все планы по развитию ОКБ №1, в том числе по оснащению больницы современным медицинским оборудованием, будут продолжены.

"Медицинский кластер, которым мне предстоит заниматься, – это, по сути, основа развития здравоохранения всего региона. В него войдут и медицинский университет, и клинические базы, и научно-исследовательские институты. Мы занимали одно из ведущих мест по уровню здравоохранения в Российской Федерации", – отметил Феликс Бадаев.