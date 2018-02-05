Стали известны соперники ФК "Урал" на втором кипрском сборе

4 февраля стартовал второй сбор футбольного клуба "Урал" на Кипре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, он продлится до 17 февраля. Уже определился первый соперник по товарищескому матчу: 8 февраля подопечные Александра Тарханова сыграют с белорусским клубом "Гомель", который является середняком высшей лиги чемпионата своей страны. Встреча ориентировочно начнется в 17.00 по местному времени, а вот место проведения пока уточняется.

Также на втором и третьем сборах уральцы примут участие в Кубке ФНЛ. 11 февраля "Урал" сыграет в этом турнире с "Тюменью", затем 14 числа встретится со "Спартаком-2", а завершит групповой этап поединком с московским "Араратом", который пройдет 17 февраля.

Кроме того, на втором сборе екатеринбуржцы планируют провести контрольный матч с самарскими "Крыльями Советов", с которыми будут базироваться в одном отеле. О дате и времени проведения этой игры станет известно позднее.

Напомним, ранее главный тренер "Урала" Александр Тарханов обещал, что на втором сборе у его подопечных будет больше игр.