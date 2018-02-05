На заводе "ТехноНиколь" в Ленинградской области потушен пожар

В Ленинградской области потушен пожар на заводе по производству теплоизоляции "ТехноНиколь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании по адресу: Тосненский район, д. Аннолово завод "ТехноНиколь", поступило сегодня в 08.03.
Всего к месту проишествия было привлечено 20 человек и 8 единиц техники.
Пожарные установили, что происходит горение каркасно-металлического цеха на площади 1,5 тыс. кв.м.
Возгорание удалось ликвидировать в 09.50.
Информация о пострадавших не поступала.