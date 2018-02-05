4 февраля в КНР опубликован "Документ номер один", в котором описываются политические приоритеты в работе правительства на предстоящий год (такой документ традиционно выпускается в преддверии Праздника весны – китайского Нового года). Пятнадцатый год подряд документ посвящён проблемам сельского хозяйства. В нем отмечается, что именно на селе наиболее заметен дисбаланс в развитии страны.

На этот раз документ вышел за рамки собственно предстоящего года, но связан с тремя этапами в развитии государства, отражёнными в решениях 19-го съезда КПК.

К 2020 г. планируется достичь прогресса в деле возрождения деревни. Для этого нужно осуществить ряд мероприятий, в том числе наращивание всеобъемлющего потенциала сельскохозяйственного производства, расширение каналов получения доходов крестьянами, сокращение масштабов нищеты в сельских районах, строительство инфраструктуры на селе, выравнивание общественных услуг в городах и сёлах, создание институциональных механизмов интеграции города и деревни и улучшение экологии.

К 2035 г. планируется достичь возрождения и модернизации села. Напомним, ранее китайское руководство поставило задачу к 2020 г. провести дороги с твёрдым покрытием ко всем населённым пунктам страны, а в дальнейшем работать над совершенствованием безопасности и системы эксплуатации и ремонта дорог.

К 2050 г. ожидается достижение всестороннего возрождения села, сельское хозяйство планируется сделать сильным, а крестьяне станут всесторонне зажиточными.

Среди базовых принципов документа указывается, что для финансирования возрождения села необходимо привлекать в том числе и средства торгово-промышленного капитала. Кроме того, крестьян предлагается полностью или частично освободить от уплаты налогов.

Для выравнивания уровня жизни власти КНР намерены привлечь в деревни квалифицированных специалистов - учителей, врачей и т.д.