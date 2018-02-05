На Среднем Урале создан единственный в мире тур маршрут, направленный на популяризацию профессии строителей

В Свердловской области появился самый длинный турмаршрут под названием "Живые дома Урала", сообщили Накануне.RU в "Уральском объединении строителей".

Туристический маршрут появился в шести городах Урала: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске, Невьянске и Первоуральске. На интерактивной карте проекта есть старинные постройки и объекты нашего времени. Уникальность "Живых домов" заключается в том, что на карте отмечены дома с точной датой постройки, с именами и историями конкретных строителей.

Например, среди старинных зданий в Екатеринбурге выбрана женская гимназия номер 2, в Нижнем Тагиле – Свято-Троицкий собор, в Невьянске – электростанция, в Каменске-Уральском – Каменский завод, в Новоуральске первые деревянные дома на ул. Ленина, в Первоуральске – Народный дом по ул. Ленина.

Современные постройки представлены в каждом городе: инновационно-культурный центр в Первоуральске (на фото), ЖК "Малевич" в Екатеринбурге, дом в селе Кунаре (Невьянск), спортивный комплекс "Салют" в Каменске-Уральском, храм преподобного Серафима Саровского (Новоуральск), жилые дома в стиле "ранний Лужков" в Нижнем Тагиле.

Новый проект был разработан некоммерческой организацией "Уральское объединение строителей". Собирать информацию об интересных объектах помогали жители каждого города, профессиональные эксперты и работники музеев.

"Мы часто помним имена архитекторов, но не знаем имен строителей, – поясняет генеральный директор СРО "Уральское объединение строителей" Сергей Ренжин. – Маршрут организован для тех, кто планирует стать строителем, кто интересуется историей Свердловской области, архитектурой, кто любит путешествовать. А еще для тех, кому важно показать гостям города популярные и малоизвестные достопримечательности с необычной стороны. Мы хотим, чтобы помнили и жили имена героев – конкретных строителей Урала!".

Совершить прогулку по маршруту можно как реально, так и виртуально с помощью интерактивной карты на сайте.

В Facebook создано сообщество "Живые дома Урала", где горожане могут высказывать мнения, замечания и предложения о новых объектах.