Пожары в Коркинском разрезе могли стать причиной смога в Челябинске

За прошедшую неделю в администрацию Челябинска поступило 389 сообщений от горожан о загрязнении атмосферного воздуха.

Больше всего сообщений поступило от жителей Ленинского и Советского районов.

Смог в Челябинске связывают с эндогенными пожарами в Коркинском разрезе.

Как рассказал начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев, ситуацию усугубляют эндогенные пожары в Коркинском разрезе. С 1 февраля там действует три эндогенных пожара на площади 410 кв.м. В настоящий момент пожары не потушены.

Напомним, в Челябинске неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности были объявлены с 30 января и сохранятся до 15 часов 5 февраля.