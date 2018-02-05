Замглавы компании Samsung получил условный срок по делу о коррупционном скандале

Большая часть обвинений с вице-президента южнокорейской корпорации снята решением апелляционного суда, который вынес ему условный приговор.

Замглавы компании Samsung Ли Чжэ Ён вышел на свободу, получив условный срок по делу о взяточничестве и коррупции, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, Ли Чжэ Ён получил два с половиной года условно с отсрочкой исполнения приговора на четыре года.

Как сообщало Накануне.RU, замглавы компании Samsung Ли Джэ Ён был арестован в феврале прошлого года по делу о коррупционном скандале, в котором замешана и президент страны Пак Кын Хе.

Следствие заявляло, что в 2015 году Ли Джэ Ён санкционировал перевод на счета фирмы, зарегистрированной в ФРГ и принадлежащей Чхве Сун Силь - подруге президента страны - 22 млрд вон ($18,3 млн). Деньги могли быть платой за поддержку слияния двух филиалов Samsung в обход действующего законодательства.