Эксперт: политика Банка России замедляет экономический рост, в условиях затяжного кризиса она не оправданна

Эксперты считают, что политика Банка России замедляет экономический рост и ведет к ликвидации банковских национальных систем. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского экономического форума, об этом заявил член оргкомитета МЭФ, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза.

"Центробанк в последние четыре года, когда банком руководит новая администрация, ведет достаточно жесткую денежно-кредитную политику. В условиях затяжного кризиса такая политика не оправданна. Весь мир в условиях кризиса проводит мягкую денежно-кредитную политику, так называемую политику QE (Quantitative easing – количественного смягчения). Наш Центробанк пошел по другому пути, несмотря на то, что банки в некоторых случаях просто вынуждены идти на риск", - заявил эксперт.

По его словам, из-за кризиса банки попали в ситуацию, когда у них образовалось большое количество проблемных активов.

"И в этой ситуации вместо того, чтобы понять и помочь, во всяком случае, добросовестным банкам, ЦБ встал на формальную позицию: если у тебя проблемы с активами, то у тебя есть проблемы с капиталом. Активы, которые оцениваются в условиях кризиса, естественно имеют цену в половину и более меньшую. Значит, у банка должны быть большие резервы. У финансово-кредитной организации катастрофически снижается капитал, и тогда этот банк получается нежизнеспособным. Дальше следует отзыв лицензии. Такая политика абсолютно неправильная. И сегодня мы видим, как это колесо отзывов лицензии и ликвидации кредитных организаций докатилось до самых крупных банков. И самое печальное, что в результате этой политики пострадали национальные коммерческие банки", - заключил Владимир Гамза.

Напомним, недавно глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала не впадать в эйфорию от растущей цены на нефть.

Добавим, шестой Московский экономический форум пройдет 3 и 4 апреля 2018 года в здании Президиума Академии наук на Ленинском проспекте. Он будет называться "Россия и мир: образ будущего".