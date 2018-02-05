Тюменец познакомился с землячкой и обокрал ее на 1,3 миллиона

32-летний житель Исетского района обвиняется в том, что обобрал землячку на 1 млн 300 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, в октябре 2016 г., живя в Тюмени, преступник познакомился в соцсетях со своей жертвой, 35-летней горожанкой столицы региона. Он быстро вошел в доверие к жертве, начал просить деньги, обещая вернуть. С 17 октября 2016 по 25 мая 2017 гг. аферист выманил у землячки 1 млн 300 тыс. руб. После он перестал выходить на связь. В июле прошлого года пострадавшая обратилась в полицию, сотрудники которой позже возбудили уголовное дело.

В декабре мошенника нашли в Исетском районе. Он признал свою вину, находится под подпиской о невыезде. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.