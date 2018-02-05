Воронежские военные получили мобильный хлебозавод

В состав оборудования хлебозавода ПМХ-2 входит свыше 15 машин для просеивания муки, машины с оборудованием для разделки и приготовления теста, хлебопекарные печи. Для расширения возможностей в состав пункта хлебопечения могут быть включены цистерны для питьевой воды, контейнеры для хранения муки и скоропортящихся продуктов.

Завод может выпускать до 5 тонн хлеба в сутки, уточнили Накануне.RU в пресс-службе ЗВО.

В ближайшее время начнутся тренировки в полевых условиях с практическим пуском печей и выпечкой различных сортов хлеба.