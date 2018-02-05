В Челябинске предприниматель пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов в сумме более 50 млн рублей

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Институт АРП" - его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Четыре года назад бизнесмен представил в налоговые органы ложные сведения, что позволило ему получить предприятию необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 56,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По ходатайству следователя СК судом для обеспечения возможности полного погашения ущерба бюджетной системе Российской Федерации, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого в указанной сумме.