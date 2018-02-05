Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"

Летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии на боевом задании, могут представить к высокой государственной награде, возможно, даже к званию Героя России посмертно.

Об этом со ссылкой на собственный источники сообщает Коммерсант.

Напомним, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее 30 террористов.