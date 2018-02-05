В Шадринске председатель ликвидированного кооператива собирал с граждан деньги за газ

В Шадринске председатель газового кооператива собирал с граждан деньги за газ, который не собирался им предоставлять.

59-летнего мужчину будут судить за мошенничество, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Долгое время злоумышленник был главой кооператива газификации жилых домов в Шадринске и имел полномочия по предоставлению разрешения на строительно-монтажные работы при подключении жилых домов к газоснабжению - также он мог брать деньги за оказанные услуги, которые распределял между членами кооператива.

"В 2012 году кооператив был ликвидирован, но экс-председатель об этом членам кооператива не сообщил, а продолжал под видом осуществления газификации жилых домов незаконно брать с новых жильцов в среднем по 35 тыс. рублей", - добавили в полиции.

Полицейские установили причастность его к 6 фактам мошеннических действий, общий ущерб от действий обвиняемого составил около 200 тыс. рублей.