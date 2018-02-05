В Подмосковье на девочку упала шестиметровая ветка: у ребенка тяжелые травмы

В подмосковном городе Егорьевске возбуждено уголовное дело после тяжелого травмирования ребенка веткой дерева.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, вечером 4 февраля девочка находилась возле дерева во дворе у одного из многоэтажных жилых домов. Там на нее упала массивная ветка длиной 6 метров. В результате ребенок получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа.

"Данное происшествие свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей неустановленными должностными лицами, на которых возложено обслуживание и содержание придомовых деревьев, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка", - отметили в следствии.

Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Уже проведен осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проведены допросы свидетелей, а в управляющую компанию направлено представление об устранении причин и условий, способствующих произошедшему.