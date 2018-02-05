Цены на бензин сдержат из-за президентских выборов. Потом снова начнется рост

Российские нефтяные компании за месяц увеличили экспорт бензина более чем в полтора раза, или на 56%, сообщают "Известия" со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

Экспорт российского бензина в январе 2018 года достиг 246,9 тыс. т. Большая часть топлива продается в Европу (порядка 65%) и Азию (30%), остальное поставляется в регионы Северной Америки и Африки. Это связано с тем, что на российском рынке наблюдается профицит бензина, который образовался благодаря тому, что ФАС в конце прошлого года искусственно сдерживала объемы экспорта из-за высоких оптовых внутренних цен.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с корреспондентом Накануне.RU сообщил, что реальная причина того, что какое-то время цены на бензин останутся неизменными, кроется вовсе не в профиците, а в ручном управлении со стороны руководства страны в преддверии президентских выборов. "Мне сложно говорить, что переизбыток повлияет на цены. Сейчас просто будет некое обоснование тому, почему цены должны понижаться", - заявил эксперт, отмечая, что регулировка осуществляется с целью недопущения роста социальной напряженности.

"Налоговый маневр в [нефтяной] отрасли приводит к тому, что налоговая нагрузка для нефтяных компаний перекладывается на скважину. Раньше нефть и нефтепродукты было выгодно продавать на внутреннем рынке, потому что когда ты занимался экспортом нефти и нефтепродуктов, ты сначала платил НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - прим.), а потом - экспортную пошлину. А сейчас постепенно уменьшается экспортная пошлина и повышается НДПИ. Получается, что после того, как ты заплатил НДПИ, тебе нет большой разницы нет, куда поставлять - на внутренний рынок или за рубеж. Поэтому нефтяные компании более вольны. Вся налоговая реформа приводит к тому, что цены на нефтепродукты в России будут расти. Но пока все это будет сдерживаться на ручном управлении из-за выборов. Президент выразил мысль, что нефтепродукты могли бы и подешеветь. Потому сейчас ФАС будет активно взаимодействовать с нефтяниками, чтобы цены не только не повышались, но и даже, может быть, снизились. Но по итогам прошлых электоральных циклов мы помним, что по завершении выборного процесса цены опять возрастают и компенсируют те издержки, которые на них оказывали в преддверии выборов. Два фактора - выборы и реформа налогообложения играют большую роль", - сообщил аналитик.

Как ранее сообщало Накануне.RU, цены на бензин в 2017 году в три раза обогнали инфляцию.