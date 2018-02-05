На Крымском мосту началось сооружение морских пролетов под железную дорогу

Строители приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста над акваторией Керченского пролива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе проекта.

"Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более 2 км, который соединится с аркой", - говорится в сообщении.

При установке пролетов над водой применяется современный метод продольной надвижки. "Конструкции собираются из заводских блоков на стенде на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами. Скорость движения на данном этапе составляет около 45 миллиметров в минуту", - пояснили в пресс-службе, добавив, что аналогичный способ использовался строителями при формировании автодорожного полотна Крымского моста.

"Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна – для движения поездов в сторону Крыма, вторая – для встречного направления, в сторону Тамани", - отмечается в сообщении.

Железнодорожный пролет Крымского моста весит 580 тонн. Планируется, что в 2018 году работа по сооружению пролетов железной дороги развернется на всех морских участках. "В целом над Керченским проливом между 64 опорами будет надвинуто более 6 км железнодорожных металлоконструкций. Общая масса морских пролетов под железную дорогу составит более 60 тысяч тонн", - добавили в инфоцентре.

Железнодорожные подходы будут введены в эксплуатацию одновременно с железнодорожной частью Крымского моста, в 2019 году.

Сообщается также, что к концу января 2018 г. построено более 180 из 307 железнодорожных опор, собрано более 39 тысяч из 160 тысяч тонн пролетных строений автодороги.