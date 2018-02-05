Нижний Тагил почтил подвиг участников Сталинградской битвы

В Нижнем Тагиле состоялся митинг, посвященный 75-й годовщине окончания Сталинградской битвы. Тагильчане почтили память советских воинов-освободителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета. Более 1,5 тыс. работников предприятий, студентов и школьников собрались у памятника Героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы, у которого в почетном карауле застыли воспитанники военно-патриотических клубов города.

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 долгих дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – советские войска героически сражались с врагом. Ценой собственных жизней, в упорных оборонительных боях в излучине Дона, на подступах к Сталинграду и в самом городе советский народ отстоял волжскую твердыню. "Мы не должны, не имеем права забыть их подвиг", - обратился к тагильчанам Иван Хороший, председатель городского совета ветеранов. Ратный подвиг погибших воинов почтили минутой молчания, и в знак благодарности возложили к подножию памятника цветы.

Имена многих героев - пехотинцев, артиллеристов, танкистов и летчиков - дала миру Сталинградская битва. В настоящее время в Нижнем Тагиле проживают четыре ее участника - Владимир Кобыльских, Клавдия Осина, Наиля Ошевская и Виталий Семенов. В канун празднования памятной даты специалисты управления социальных программ и семейной политики администрации города от имени главы города Сергея Носова передали ветеранам самые теплые слова благодарности, пожелания здоровья, долгих лет жизни и вручили памятные подарки.

"В эти дни мероприятия, посвященные 75-й годовщине Сталинградской битвы, проходят в крупных городах России. Нижний Тагил проводит митинг как город, внесший особый вклад в победу в Великой Отечественной войне. В эти суровые годы наш город был кузницей, снабжавшей армию оружием и боеприпасами", - отметил председатель Общественной палаты города и очевидец военных лет Михаил Аршанский.

Сергей Носов подчеркнул огромную заслугу тагильчан. "В Волгограде вдоль линии обороны по сей день высятся башни Т-34, выпущенных на Урале. Среди них и машины из танковой колонны "Тагильский рабочий", построенной на деньги трудящихся Нижнего Тагила и отправленной на Сталинградский фронт 7 ноября 1942 года, - сказал мэр. – Весь народ объединился на борьбу с врагом и мы победили! Так было тогда и должно быть всегда!".