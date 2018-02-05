СМИ сообщили об обысках у врио председателя правительства Дагестана

СМИ сообщили о том, что дома у врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова проводятся обыски.

"Сотрудники ФСБ проводят обыски в доме председателя правительства Абдусамада Гамидова", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Каких-либо деталей собеседник агентства уточнять не стал. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало Накануне.RU, недавно мэру Махачкалы Мусе Мусаеву было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Позднее чиновник был арестован и отстранен от должности.