"Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек", - глава Приморья о погибшем в Сирии летчике

Глава Приморья Андрей Тарасенко назвал погибшего в Сирии летчика достойным, мужественным человеком. Врио губернатора выразил соболезнования семье героя Романа Филипова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации края.

"Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филипов – боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг – и в России, и за ее пределами", - отметил Тарасенко.

"Горько сознавать, что мы навсегда потеряли блестящего офицера, патриота России, защитника Родины. На таких людях во все времена держится наша страна. Это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас. Мы будем помнить нашего земляка", - сказал он.

Напомним, 3 февраля в Сирии с земли был сбит Су-25. Пилот катапультировался, но попал на территорию, занятую боевиками. Филипов принял бой, чтобы не попасть в плен он подорвал себя гранатой. Вооруженные силы России после этого нанесли сокрушительный удар по местности, где погиб летчик. Уничтожены 30 боевиков.