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2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.
05.02.2018
общество  |  комментариев: 2
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
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от издателя  |  комментариев: 18


Знамя Победы без серпа и молота – антисоветское "Окно Овертона" В Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве пронесли копию Знамени Победы, на которой были стерты серп с молотом и звезда. Разгорелся скандал – могли ли организаторы намеренно убрать исторический символ или это произошло случайно?
05.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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"К нам циклон из Москвы не придёт": в Свердловской области ожидается потепление, без снегопадов
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Снегопад в Вартовске, май 2017 (2017) | Фото: vk.com

В Свердловской области не ожидается сильных снегопадов, как в Центральной России, где продолжают бороться с последствиями резкой перемены погоды, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сильные снегопады не ожидаются. К нам этот циклон не придёт", - сообщили Накануне.RU синоптики ФГБУ "Уральское УГМС".

С 5 по 7 февраля в Екатеринбурге ожидается дневная температура от -2 до -5 градусов по Цельсию, а ночью от -10 до -13. Переменная облачность и небольшой снег.

Напомним, в субботу, 3 февраля, а также в ночь с субботы на воскресенье в Москве мокрый снег налипал на провода и делал деревья такими тяжелыми, что они начали массово падать, придавливая имущество москвичей, нарушая работу метро и другого общественного транспорта. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одного горожанина придавило деревом. Он погиб. Еще несколько человек получили травмы. "По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться", - сообщается в твиттер-аккаунте столичного градоначальника.

дерево снегопад(2018)|Фото:twitter.com/MetroOperativno



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"К нам циклон из Москвы не придёт": в Свердловской области ожидается потепление, без снегопадов
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