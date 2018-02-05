Попросили "Лексус". Мэрия Сургута пожертвует многодетной семье машину

Дума Сургута рассмотрит инициативу мэрии пожертвовать многодетной семье автомобиль "Киа". Вопрос вошел в повестку заседания комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу, передает корреспондент Накануне.RU.

Замещающая семья Крэдор состоит на учете в отделе опеки администрации с 2007 г., характеризуется положительно. В ней воспитывают восьмерых детей, пятеро из которых – приемные, а один – инвалид с детства. В мэрию обратился глава семьи Алексей Крэдор. Летом прошлого года он попросил у администрации "Лексус ЛС460" 2007 г., однако руководство экономической столицы Югры не нашло правовых оснований для рассмотрения вопроса.

Сургутянину предложили выбрать другой автомобиль, который мэрия могла бы отдать ему по договору пожертвования. Из не имеющих остаточной стоимости машин, которые использовала администрация, Крэдор выбрали "Киа". Семья обратилась к главе Сургута Вадиму Шувалову с просьбой помочь получить легковушку. Вместе с машиной оказалось передадут зимний и летний комплекты шин, а также аккумулятор. Остаточная стоимость машины и всего прилагающегося к ней имущества – 9 руб.

Заседание комитета состоится 9 февраля