В Южноуральске открыли ледовую арену, строительство которой началось в 2013 году, но из-за отсутствия средств работы были приостановлены. В церемонии открытия принял участие губернатор Борис Дубровский.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, строительство ФОКа было приостановлено, пока в конце 2015 года не было возобновлено по решению губернатора Бориса Дубровского.

Общая площадь здания – 4043,77 кв. м. На первом этаже расположено ледовое поле с раздевалками для команд и места для зрителей. На втором – тренажерный зал и зал хореографии. Пропускная способность ледового поля – 120 человек в час.

Ледовая арена будет работать ежедневно с 8 до 23 часов. Уже утвержден график загрузки ледовой арены, рассчитанной на массовые катания, детские спортивные соревнования, игры команд Ночной хоккейной Лиги.