В театре эстрады намерены обратиться в прокуратуру и СКР из-за заявлений председателя ПЖСК "Бухта Квинс"

Коллектив Уральского государственного театра эстрады намерен обратиться в правоохранительные органы из-за заявлений председателя ПЖСК "Бухта Квинс" Зили Булатовой. Там полагают, что она пытается очернить барда и худрука театра Александра Новикова.

В театре эстрады ссылаются на заявления Булатовой, появившиеся в ряде СМИ Екатеринбурга: в них она обвиняет Новикова в "организации уголовного дела" против себя.

Напомним, ранее сам Александр Новиков утверждал, что председателю ПЖСК "Бухта Квинс" грозит уголовное дело по статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта".

"По сведениям из осведомленных источников, в процессе следствия предполагается предъявить еще несколько статей. Наступивший год Булатова встретит на скамье подсудимых. Уйти от ответственности ей уже никак не удастся", - утверждал Новиков.

В театре эстрады ответные высказывания Булатовой в СМИ назвали направленными "на распространение клеветнических сведений, очернение и дискредитацию личности художественного руководителя театра Александра Новикова". По заявлению коллектива театра, которое есть в распоряжении Накануне.RU, "Булатова фактически обвиняет Александра Новикова в совершении особо тяжкого преступления – подкупа должностных лиц из правоохранительных органов. Одновременно она обвиняет работников службы судебных приставов Свердловской области, возбудивших в отношении нее уголовное дело, также в совершении особо тяжкого преступления – получении взятки за решение вопроса о возбуждении этого дела".

"Подобные заявления Булатовой носят противозаконный характер и направлены на дискредитацию и подрыв авторитета работников государственной службы, добросовестно выполняющих свой служебный долг. Коллектив театра считает, что соответствующие органы должны немедленно вмешаться, дать правовую оценку действиям Булатовой и принять соответствующие меры. Просим считать это заявление официальным обращением в Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области", - говорится в комментарии театра.

Отметим, сам Александр Новиков также является фигурантом дела о хищении средств пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс".