Снегопад. Массовая задержка рейсов из Екатеринбурга в Москву

В екатеринбургском аэропорту Кольцово массовые задержки рейсов. Уральцы не могут вылететь в Москву уже сутки. На данный момент с опозданием в столицу России прибывают сразу четыре рейса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным онлайн-табло Кольцово, уже сутки рейсы LO-4454 и SU-1403 не могут доставить пассажиров и Екатеринбурга в московский аэропорт Шереметьево. Самолёт должен был вылететь 4 февраля в 18.35, но, по данным табло, уральцы улетят лишь 5 февраля в 18.35. Это касается сразу двух рейсов.

Ещё два рейса из Екатеринбурга в Москву N4-374 и IK-374 задерживают пока на два часа. Изначально вылет был назначен на 13.40, а сейчас - 15.50. Все задержки связаны с сильным снегопадом в столице.

Напомним, что в Москве, Московской области, а также ряде центральных регионов России продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов, а также резкой перемены погоды – в течение дня в воскресенье, 4 февраля, метеоусловия начали постепенно меняться: на смену мокрому снегу и положительным температурам идут метель и резкое похолодание. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.