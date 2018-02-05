"Лыжня России-2018". Куйвашев и Шипулин могут принять участие в забеге

Ожидается, то губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и биатлонист Антон Шипулин примут участие в "Лыжне России" на Среднем Урале. Забег состоится 10 февраля и будет приурочен к ЭКСПО-2025, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Напомним, главный старт "Лыжни России" в 2018 году пройдет 10 февраля на площадке Екатеринбург-ЭКСПО.

"Лыжня России" уже заслуженно стала одним из любимых и посещаемых массовых мероприятий свердловчан. И поэтому мы должны провести его организованно, учитывая все детали, начиная от развлечений на площадке и заканчивая безопасностью", – заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Отметим, что 9 февраля 2018 в южнокорейском Пхёнчхане стартуют 23-е зимние Олимпийские игры, Шипулина на них не допустили.