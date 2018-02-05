Магнитогорский крематорий привлекли к административной ответственности за выбросы

Магнитогорская природоохранная прокуратура выявила нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности местного крематория. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что ООО фирма "ДОЛГ" осуществляет эксплуатацию крематория, в результате которой в атмосферный воздух выбрасываются вредные вещества. Так, проект нормативов предельно-допустимых выбросов, разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух у предприятия отсутствуют.

Организацию привлекли к административной ответственности. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании деятельности ООО фирма "ДОЛГ" незаконной и возложении на общество обязанности устранить нарушения закона в шестимесячный срок.