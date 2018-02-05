После пожара в 17-этажном доме в Москве госпитализированы три человека

В квартире в жилом доме на западе Москвы произошел пожар. Есть пострадавшие.

"В результате пожара в квартире на втором этаже 17-этажного жилого дома на улице Беловежская пострадали три человека, все госпитализированы", - сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Все обстоятельства возгорания сейчас выясняются.

По информации МЧС Москвы, с верхних этажей здания были спасены 15 человек.

"Квартиру до прибытия подразделений самостоятельно покинули жильцы, их осмотрела "скорая помощь". С верхних этажей было спасено 15 человек, среди них трое детей, также осмотрены "скорой", - отметили в ведомстве.