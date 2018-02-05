Семьям моряков с "Востока" выплатят по миллиону

Семьи сахалинских моряков, находившихся на борту судна "Восток", получат по миллиону рублей материальной помощи от правительства региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации области, сейчас решаются организационные вопросы."

Необходимо оказать поддержку семьям моряков. Профильным ведомствам надо проконтролировать процесс по выплате компенсаций от судовладельца и фонда социального страхования", – отметил губернатор Олег Кожемяко.

На борту судна, пропавшего в Японском море, находились 20 человек. "Восток", приписанный к порту Невельск, перестал выходить на связь 25 января.

Во время поисковой операции найдены два спасательных плота, людей на них не оказалось. Всего при помощи авиации МЧС России и морских судов обследовано более 74 тысяч квадратных километров. Активная фаза поисков завершается. Наблюдение продолжат экипажи судов, находящиеся в районе исчезновения судна "Восток".