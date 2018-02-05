В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело за расходование денежных средств ТСЖ

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело факту мошенничества при расходовании денежных средств ТСЖ по улице Хохрякова, 75, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры изучили ведомости по зарплате и выяснили, что работникам ТСЖ ежемесячно начислялась плата за труд, однако фактически работу за них выполняли другие лица без официального трудоустройства и также получающие зарплату за свою работу.

Проверка показала, что у ТСЖ "Хохрякова, 75" имеется не одно нарушение, в том числе фиктивное трудоустройство и неучтенное расходование денежных средств.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского района.