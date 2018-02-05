В Зауралье осудили браконьера за отстрел пяти косуль

В Белозерском районе осудили 38-летнего браконьера за незаконный отстрел пяти косуль.

С животными ранее судимый гражданин расправился в октябре прошлого года на территории Чимеевского охотничьего хозяйства, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Подсудимый использовал в незаконной охоте "Ниву", на которую установил фару - после совершения преступления мужчину задержали егери.

"В результате незаконной охоты окружающей среде и охотничьим ресурсам был причинен крупный ущерб на сумму 340 тыс. рублей. Приговором Белозерского районного суда браконьер признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года", - добавили в надзорном ведомстве.