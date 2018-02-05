Сургутянина, потерявшего память, нашли в Зауралье в мужском монастыре

46-летнего жителя Сургута, который находился в розыске еще с ноября прошлого года, нашли в зауральском монастыре.

История началась с того, что в отдел полиции в Белозерском районе обратился инспектор курганского общества охотников - он сообщил, что недалеко от трассы "Курган - Тюмень" прямо в поле стоит заметенный снегом автомобиль.

Туда срочно выехала следственно-оперативная группа, ключи от машины были найдены в ящике для перчаток, документов на транспортное средство не было, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские пошли по следам, которые вели в лес от автомобиля, однако не смогли найти хозяина машины. Вместе с тем было установлено, что брошенный автомобиль принадлежал пропавшему в Сургуте мужчине.

"В ходе поисковых мероприятий разыскиваемый был найден в Чимеевском Свято-Казанском мужском монастыре. Выяснилось, что служащие православного учреждения встретили потерявшего память мужчину на автодороге. Он не мог вспомнить ни своего имени, ни что с ним произошло", - добавили в полиции.

Полицейские связались с родственниками мужчины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.