Два брата разбились на трассе в Тюменской области

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и легковушка. Погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Смертельное ДТП случилось около 22.00 3 февраля на 463 км трассы, соединяющей Тюменскую область и Югру. Столкнулись "Хендай Акцент" и грузовик "МАН" с прицепом.

По предварительным данным, при обгоне водитель легковушки выехал на "встречку". Водитель и пассажир автомобиля "Хендая", братья 20 и 27 лет, погибли на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.