Губернатору Югры нашли помощника для работы с молодежью

Определен представитель губернатора Югры в молодежной палате при окружной думе шестого созыва, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте общественных и внешних связей.

На пост претендовали 13 человек, в том числе шесть кандидатов из Ханты-Мансийска, семь из других муниципальных образований округа: Пыть-Яха, Сургута, Нижневартовска, Нягани, Радужного, поселка Приобье Октябрьского района.

На первом этапе комиссия, в которую вошли представители органов власти региона, научных и образовательных организаций, общественность, рассмотрела документы, представленные кандидатами.

Ко второму этапу, на котором проводились собеседования, было допущено 11 человек. После собеседования комиссия оставила лишь трех кандидатов, в числе которых оказались Анна Колычева, Александр Колищук, Инна Маямсина. Молодым людям предложили принять участие в управленческих поединках и деловой игре, продемонстрировать свою коммуникабельность, умение быстро принимать решение, инициативность и активность.

По результатам всех этапов победителем была названа Анна Колычева из Ханты-Мансийска. Теперь девушке предстоит на общественных началах обеспечивать взаимодействие губернатора с молодежным парламентом, исполнительными органами государственной власти, осуществлять иные функции в целях реализации прав и законных интересов молодежи автономного округа.